Депутата Верховной Рады Юрия Корявченкова заметили на пляже во время каникул
Украинские нардепы отправились на каникулы после напряженного труда в Раде. Из-за повсеместного карантина и закрытых границ им пришлось отказаться от роскошных курортов и провести отпуск в Украине.
Например, депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков, более широко известный под своим сценическим псевдонимом Юзик, засветился в курортном поселке Грибовка под Одессой.
Он попал в объективы камер на пляже в плавках и с бокалом в руках. Нардеп увлеченно общался с другими отдыхающими.
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Судя по фото, в бокале у нардепа пиво, что может грозить ему штрафом за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Украинцы активно обсуждают фото Юзика с отдыха в социальных сетях.
«Вот и ответ, почему уровень воды то поднимается, то падает - то Юзик ходит купаться», «Природа настолько очистилась что в Украину приплыли зелёные моржи...», «Настоящего шоумена видно издалека...», «Когда Юзик на пляже нам места не хватает», «Еще и с пивом в общественном месте? Где административный протокол?», - пишут люди.
До этого мы писали, что Юзика застали прямо в Раде за поеданием шоколадного "Батона" с карамельной начинкой. Кадр тут же разлетелся в СМИ, где с юмором отметили, что эту сладость производит компания экс-президента Петра Порошенко Roshen.
Примечательно, что нардеп решил полакомиться батончиком в разгаре рабочего процесса.
Напомним, друг Зеленского Юзик не побрезговал сладеньким от Порошенко: "Прямо в Раде...".
Как сообщала Politeka, Жан Беленюк «нокаутировал» Юзика, шансы оказались неравны: что произошло между «Слугами».
Также Politeka писала, что Юзик и другие нардепы из родного города Зеленского отчитались о своей работе.