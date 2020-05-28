Стало известно, как изменились доходы экс-кварталовца, нардепа от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова, известного как "Юзик"

Народный депутат задекларировал 627 тыс. грн дохода за 2019 год и $100 тыс. наличными.

Согласно электронной декларации, за год Корявченков получил 79 тыс. грн зарплаты в ООО "Квартал 95" и 152 тыс. 634 грн зарплаты народного депутата. Кроме того, его доход пополнился 25,4 тыс. грн "материального блага по оплате расходов на участие в обучении" от партии "Слуга народа" и 369,85 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности от ООО "Снек продакшн".

Корявченков указал в декларации, что хранит $100 тыс. наличными.

Кроме столо известно, что Корявченков вложился в избирательный фонд Владимира Зеленского. В феврале 2019 года он внес 300 тыс. грн.

В апреле 2019 года депутат уплатил 177 тыс. 460 грн за туристическую путевку в Турцию.

С октября 2008 года Корявченкову принадлежит квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м, приобретенная за 914 тыс. грн. В 2017-м он купил автомобиль Hyundai Accent за 422,3 тыс. грн.

У него есть швейцарские наручные часы Breitling, купленные в 2010 году за 150 тыс. грн.

Супруга депутата Татьяна Корявченкова за прошлый год получила 1 млн 579 тыс грн дохода от предпринимательской деятельности как ФОП, 26,8 тыс. грн страховых выплат от ПАО "Арсенал страхование", 25,4 тыс. грн "материального блага по оплате расходов на участие в обучении" от партии "Слуга народа", 14 тыс. 472 грн стипендии в Одесском национальном политехническом университете. Она задекларировала 40 тыс. евро наличными. 100 тыс. грн у нее размещено в ПриватБанке.

Корявченкова (до замужества - Писаревская) совместно со своими родственниками Владимиром Писаревским и Зоей Писаревской с 2011 года владеет квартирой в Кривом Роге площадью 56,4 кв. м. С апреля 2012 года ей принадлежит два земельных участка площадью 1500 и 152 кв. м в Нововоронцовском районе (Херсонская обл.), с марта 2017 года – участок площадью 1821 кв. м в Бориспольском районе (Киевская обл.) и недостроенный дачный дом на этом участке площадью 260 кв. м. В 2013 году Корявченкова приобрела Toyota Land Cruiser Prado за 488 тыс. 174 грн.

Отметим, доходы Юзика оказались не самыми большими в «Слуге народа». В этом плане его «нокаутировал» однопартиец чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Будучи еще и замглавы комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта он получил за прошлый год 1 299 710 грн дохода.

Согласно поданной годовой декларации, в 2019 году он получил 148 866 грн зарплаты народного депутата и 29 000 грн от партии "Слуга народа", 114 789 грн зарплаты и 344 000 грн материальной помощи от государственного учреждения "Управление сборных команд и обеспечение спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение", где работает спортсменом-инструктором по совместительству, 115 226 грн от Национального олимпийского комитета Украины, 161 827 грн выплат военнослужащему от Министерства обороны Украины.

Беленюк также получил в прошлом году 143 460 грн от управления по делам семьи, молодежи и спорта Полтавской ОГА и 18 240 грн от Полтавской областной школы высшего спортивного мастерства, 60 000 грн стипендии от исполкома Кременчугского горсовета. Кроме того, он задекларировал 150 000 грн за продажу движимого имущества гражданину Украины Кириллу Шуклинову и 6840 грн страховых выплат от ЧАО "Страховая группа "ТАС".

Беленюк хранит наличными $126 000, €41 000 и 856 000 грн. У него размещено 93 740 грн и 7767 в ПриватБанке, 10 861 грн в Ощадбанке.

Напомним, Юзика атаковали прямо под Радой, скандальное видео попало в сеть.

А еще Politeka писала, что Юзик вляпался в дикий скандал в родном городе.

Также Politeka сообщала, что поступок Юзика в родном городе взбесил украинцев, появились фото.