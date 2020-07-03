Ни с кем не поделился

Народный депутат из "Слуги народа" Юрий Корявченков, бывший артист "Квартал 95" известный как Юзик, решил по-особенному скоротать время в Раде, что и попало на камеры

Инцидент произошел в четверг, 2 июля, во время рассмотрения законопроекта об азартных играх. Юзика застали прямо в Раде за поеданием шоколадного "Батона" с карамельной начинкой. Кадр тут же разлетелся в СМИ, где с юмором отметили, что эту сладость производит компания экс-президента Петра Порошенко Roshen.

Примечательно, что нардеп решил полакомиться батончиком в разгаре рабочего процесса.

Во время той же сессии Верховной Рады выделился еще один "слуга" Орест Саламаха, который, заскучав, обустроил себе "гнездышко" за колонной и мирно уснул. Очевидцы говорят, что депутат проспал не менее часа.

Ранее мы сообщали, стало известно, как изменилось за год финансовое и имущественное состояние друга президента Владимира Зеленского Корявченкова.

Так, народный избранник задекларировал 627 тыс. грн дохода за 2019 год и $100 тыс. наличными.

Согласно электронной декларации, за год Корявченков получил 79 тыс. грн зарплаты в ООО "Квартал 95" и 152 тыс. 634 грн зарплаты народного депутата. Кроме того, его доход пополнился 25,4 тыс. грн "материального блага по оплате расходов на участие в обучении" от партии "Слуга народа" и 369,85 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности от ООО "Снек продакшн".

Супруга депутата Татьяна Корявченкова за прошлый год получила 1 млн 579 тыс грн дохода от предпринимательской деятельности как ФОП, 26,8 тыс. грн страховых выплат от ПАО "Арсенал страхование", 25,4 тыс. грн "материального блага по оплате расходов на участие в обучении" от партии "Слуга народа" и 14 тыс. 472 грн стипендии в Одесском национальном политехническом университете.

Напомним, Юзика атаковали прямо под Радой, скандальное видео попало в сеть.

А еще Politeka писала, что Юзик вляпался в дикий скандал в родном городе.