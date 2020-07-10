Украинские парламентарии, которые прошли в Верховную Раду по Кривому Рогу, отчитались о проделанной работе

Об этом сообщает Знай.

Так, пресс-конференция была организована при участии Юрия Корявченкова (Юзика), Елены Криворучкиной и Владимира Захарченко. Именно они представляют в Верховной Раде Кривой Рог.

В самом городе парламентарии появляются редко – раз в месяц. В такие моменты они встречаются с избирателями, но, несмотря на это, журналистов вниманием не балуют. Поэтому их мероприятие вызвало настоящий резонанс среди местных СМИ и даже некоторых избирателей.

С самого начала встречи депутаты отчитались о распределении субвенций, которая для них составила 30 миллионов гривен. За эти деньги нардепы решили закупить в больницы города медицинское оборудование и другие необходимые вещи, начиная от анализаторов кровы и каталок, заканчивая концентраторами кислорода и видеобронхоскопами.

Наиболее важным, по их словам, было приобретение двенадцати новых карет скорой помощи. Подобного обновления автопарка в городе не было уже очень давно.

При этом сам Корявченков рассказал о достижениях в инфраструктуре: поезда с сообщением «Киев-Кривой Рог» начали ходить каждый день, а дороги на Кропивницкий и Николаев уже начали приводить в нормальное состояние. По его словам, уже до конца нынешнего года жители Кривого Рога смогут ездить по современным автомобильным трассам.

А вот к Захарченко возникли вопросы относительно наркомании и уровня преступности в городе, поскольку он входит в Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В ответ на это парламентарий рассказал о проектах закона, которые сейчас находятся в процессе разработки. Они должны будут сделать работу полицейских более продуктивной.

Конечно, не обошли вниманием и вопрос экологии, ведь Кривой Рог - промышленный гигант. Эту тему подняла Елена Криворучкина, которая является заместителем главы Комитета по вопросам экологии и природоохранной деятельности. Она заявила, что скоро в Кривбассе появятся новые европейские датчики мониторинга воздуха, сервер которых будет находиться в Польше, чтобы нельзя было подделать данные или вмешаться в их работу. Криворучкина также озвучила ряд важнейших законопроектов, созданных при ее участии, которые должны кардинально изменить подход к защите окружающей среды в Украине. Среди них законы о промышленных отходах, гуманном отношении к животным, об инвентаризации лесов Украины и о государственном экологическом контроле.

Ранее Владимир Зеленский поручил Юрию Корявченкову восстановить ФК «Кривбасс». На пресс-конференции депутат уверил, что с главой Украинской ассоциации футбола этот вопрос уже оговаривается и в скором времени криворожане всё же увидят любимый клуб в лигах Украины.

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