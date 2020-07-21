В Кремле не видят оснований для проведения нормандской встречи в Берлине

Как передает Politeka, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Так, пресс-секретарь Путина отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского в отношении того, что все стороны "нормандской четверки" готовы к проведению встречи в Берлине.

По словам Пескова, в России пока что не видят оснований для проведения такого саммита.

Представитель Кремля подчеркнул, что сегодня для проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в так называемом нормандском формате "нет необходимой почвы".

Следует отметить, что предпосылкой для новой встречи в нормандском формате является выполнение договоренностей, достигнутых лидерами "нормандской четверки" во время саммита, который проходил в Париже в декабре прошлого года. Среди озвученных договоренностей были такие как полное прекращение огня на Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", разведение сил по линии соприкосновения.

Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает определенности с датой проведення новой нормандской встречи в ближайшее время, поскольку все стороны готовы к проведению этого саммита. Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции, которую он давал совместно с президентом Швейцарии.

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