Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна в Криму можлива тільки при одній умові
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.
За його словами, така зустріч може відбутися тільки на церемонії підняття в Криму українського прапора і зняття російського.
"Поки цього немає, кожна їх зустріч, чи то в Криму, то на админгранице Херсонської області - нонсенс", - заявив глава МЗС.
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Відзначимо, 20 липня Володимир Путін здійснив візит в окупований Крим. При цьому в ЗМІ з'явилася інформація про короткостроковій відпустці Зеленського на острові Бірючий.
На тлі цього з'явилися чутки про їх можливої зустрічі.
Як повідомлялося, 20 липня президент РФ приїхав в Керч, де окупанти запустили будівництво нових вертольотоносців. У Кремлі розповіли, що російські десантні кораблі були закладені на суднобудівному заводі «Залив». Путін взяв участь в закладенні одного з них.
Виступаючи в захопленому місті, Путін відзначився новим скандальним висловлюванням на адресу України. Так, він звинуватив Київ у недостатньому фінансуванні Криму.
Зазначимо, МЗС України засудив візит Путіна в аннексированный Крим.
Нагадаємо, у Кремлі відреагували на падіння рейтингу Зеленського: «Можна тиснути».
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