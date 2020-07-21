Ветеран АТО, который облил зеленкой нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина, может понести уголовную ответственность
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение Волошина в соцсети.
Нардеп заявил, что по факту инцидента будет открыто производство по ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
Волошин утверждает, что его не обливали зеленкой, а со спины "налетели группой и ударили" чуть ниже левого глаза рукой с зажатым в ней шариком с зеленкой.
"Есть следы удара и зафиксированный врачами ожог роговицы", - написал нардеп.
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При этом он подчеркнул, что нападение произошло, когда он предъявлял полицейским удостоверение у здания украинского парламента.
"То есть напали при исполнении", - утверждает Волошин.
По его словам, его собственные действия в отношении ветерана АТО, к которому он подбежал после инцидента и ударил кулаком в лицо, были "чистой самообороной".
"Я ударил того, кто (как мне показалось) ударил меня по лицу. Чистая самооборона. Там было еще несколько, которых никто не успел еще задержать, и которые продолжали мне угрожать физической расправой", - написал нардеп.
Данную ситуацию также прокомментировала нардеп от "Европейской солидарности" София Федина.
"А будет ответственность Волошина за избиение ветерана, когда того за руки держали полицейские?" - написала она на своей странице в соцсети.
Напомним, нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой под зданием Верховной Рады со словами "Я воевал, а ты от РФ деньги получаешь".
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