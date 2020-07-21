Нардеп от ОПЗЖ заявляет, что на него напали при исполнении

Ветеран АТО, который облил зеленкой нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина, может понести уголовную ответственность

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение Волошина в соцсети.

Нардеп заявил, что по факту инцидента будет открыто производство по ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Волошин утверждает, что его не обливали зеленкой, а со спины "налетели группой и ударили" чуть ниже левого глаза рукой с зажатым в ней шариком с зеленкой.

"Есть следы удара и зафиксированный врачами ожог роговицы", - написал нардеп.

При этом он подчеркнул, что нападение произошло, когда он предъявлял полицейским удостоверение у здания украинского парламента.

"То есть напали при исполнении", - утверждает Волошин.

По его словам, его собственные действия в отношении ветерана АТО, к которому он подбежал после инцидента и ударил кулаком в лицо, были "чистой самообороной".

"Я ударил того, кто (как мне показалось) ударил меня по лицу. Чистая самооборона. Там было еще несколько, которых никто не успел еще задержать, и которые продолжали мне угрожать физической расправой", - написал нардеп.

Данную ситуацию также прокомментировала нардеп от "Европейской солидарности" София Федина.

"А будет ответственность Волошина за избиение ветерана, когда того за руки держали полицейские?" - написала она на своей странице в соцсети.

Напомним, нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой под зданием Верховной Рады со словами "Я воевал, а ты от РФ деньги получаешь".

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