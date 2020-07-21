Скандальная нардеп от «Слуги народа», председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова продолжает отмечаться все новыми противоречивыми высказываниями и инициативами

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он напомнил о скандальном нардепе, которая ранее отметилась высказыванием о «некачественных детях», а также рассуждениями о возможности стерилизации определенных граждан. Лесев прокомментировал новую жалобу Третьяковой, которой показалась слишком маленькой зарплата нардепов в размере 42 тысяч гривен.

«И Третьякова ведь права. Как депутат может прожить на 42 тысячи? Это выходит жалкие 1400 гривен в день. И другое дело, скажем, пособия для переселенцев с Донбасса… Ну как беженцы могут получать больше, когда Третьяковой не хватает 42 тысячи?», - отмечает Лесев.

Он также обратил внимание на еще одну спорную инициативу нардепа. Так, на днях Третьякова выступила за легализацию проституции в Украине.

«Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать», - заявила она.

По мнению Лесева, такие инициативы лишь дискредитируют ее позицию главы комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

«Давайте подведем итоги. Социальная помощь на детей для бедных родителей – это неправильно. Дети появляются не того качества. Вообще, социальная помощь малоимущим – это пережиток совка. А вот у депутатов зарплата маленькая. Настолько маленькая, что от отчаяния иногда хочется сменить пол. ЛГБТ и однополые браки – это будущее Украины. Ну и легализация проституция – это наши нефть и газ. Но сначала, друзья, диджитализация», - подытожил Лесев.

Напомним, скандальная Третьякова рассказала о роспуске Рады Зеленским.

Как сообщала Politeka, обедневшей Третьяковой предложили сложить мандат.

Также Politeka писала, что скандальная "слуга народа" снова отличилась жалобой на маленькую зарплату.