Президент Украины Владимир Зеленский не должен вести переговоры напрямую с главарями "Л/ДНР"
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.
"Вопрос: Если Зеленский будет с Пушилиным , или кто там сейчас у них, напрямую переговариваться, тоже норм будет? А если нет, то в чем разница?", - отметил он.
Позже видео с официальных аккаунтов президента было удалено.
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Напомним, 21 июля автобус с людьми взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, грозился взорвать автобус, но в итоге сам сдался правоохранителям.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.