Президент Украины Владимир Зеленский не должен вести переговоры напрямую с главарями "Л/ДНР"

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.

"Вопрос: Если Зеленский будет с Пушилиным , или кто там сейчас у них, напрямую переговариваться, тоже норм будет? А если нет, то в чем разница?", - отметил он.

Отвечая на этот вопрос, политолог привел пример с луцким террористом.

"Разница в том, что в Луцке психопат, а в "ДНР" квазигосударство с танками и последствиями. Спасение людей в первом случае ничего не стоит для украинского государства, уступки во втором чреваты его гибелью. Вот и вся разница", - отметил политолог.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, который захватил автобус и держал в заложниках людей. Зеленский записал видео, сказав те слова, которые требовал злоумышленник. 

Позже видео с официальных аккаунтов президента было удалено. 

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Напомним, 21 июля автобус с людьми взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, грозился взорвать автобус, но в итоге сам сдался правоохранителям.


 