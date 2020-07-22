Президент Украины Владимир Зеленский не должен вести переговоры напрямую с главарями "Л/ДНР"

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.

"Вопрос: Если Зеленский будет с Пушилиным , или кто там сейчас у них, напрямую переговариваться, тоже норм будет? А если нет, то в чем разница?", - отметил он.