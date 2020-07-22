Президент Украины Владимир Зеленский после теракта в Луцке должен заняться переговорами с боевиками на Донбассе

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Чаплыга на своей страничке в Facebook.

"Новая реальность заключается в том,что Зеленский сказал и показал, что рейтинг не важен ему (типо), переговоры с террористами можно и нужно вести, идти на все компромиссы, если на карте жизни людей", - отметил он.
 
По словам политолога, на Донбассе также находятся пленные украинцы, которых нужно освобождать.
 
"Там более 3 миллионов заложников, беременных женщин и детей. Сказал А - скажи и Б! Или отставка!", - считает политолог.

Также он отметил, что приняв условие террориста в Луцке президент должен проявить себя в переговорах с боевиками "Л/ДНР"

"А теперь продолжай, красавец... продолжай, одномерный! Следующая остановка в ОРДЛО.
И только попробуй спрыгнуть - ты уже в силок попал и теперь только затягивать его будешь", - заключил политолог.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, который захватил автобус и держал в заложниках людей. Зеленский записал видео, сказав те слова, которые требовал злоумышленник. 

Позже видео с официальных аккаунтов президента было удалено. 

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Напомним, 21 июля автобус с людьми взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, грозился взорвать автобус, но в итоге сам сдался правоохранителям.