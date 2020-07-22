Президент Украины Владимир Зеленский после теракта в Луцке должен заняться переговорами с боевиками на Донбассе



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Чаплыга на своей страничке в Facebook.

"Новая реальность заключается в том,что Зеленский сказал и показал, что рейтинг не важен ему (типо), переговоры с террористами можно и нужно вести, идти на все компромиссы, если на карте жизни людей", - отметил он.

По словам политолога, на Донбассе также находятся пленные украинцы, которых нужно освобождать.