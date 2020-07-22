Президент Украины Владимир Зеленский после теракта в Луцке должен заняться переговорами с боевиками на Донбассе
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Чаплыга на своей страничке в Facebook.
Также он отметил, что приняв условие террориста в Луцке президент должен проявить себя в переговорах с боевиками "Л/ДНР"
Позже видео с официальных аккаунтов президента было удалено.
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Напомним, 21 июля автобус с людьми взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, грозился взорвать автобус, но в итоге сам сдался правоохранителям.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.