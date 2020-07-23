Трехсторонняя контактная группа достигла новых договоренностей относительно урегулирования конфликта на Донбассе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
Отмечается, что стороны ТКГ договорились о ряде мер по поддержке прекращения огня на Донбассе. В частности, речь идет о запрете использования вооружения и летательных аппаратов.
Полный перечень новых договоренностей выглядит таким образом:
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Гривна готовится к краху, украинцев огорошили новым курсом: "Перед выходными..."
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму спустя полгода разлуки: "Я такой не была..."
Волочкова потрясла обвисшими формами в домашней кофте: "От старости не убежишь"
Кароль в блестящем мини-платье не смогла скрыть округлившийся животик: "Опять от Дана беременна?"
- запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов обеими сторонами конфликта;
- запрет на применение огня, в том числе снайперского;
- запрет размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детсады, больницы, а также помещения, где могут находиться люди;
- эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня на Донбассе и сообщение об их проведении координатору ТКГ, который информирует об этом всех участников группы в Минске;
- создание специального координационного механизма для реагирования на факты нарушения режима прекращения огня на Донбассе при содействии СЦКК в ее нынешнем составе;
- запрет на полную или частичную отмену вышеуказанных мер какими-либо другими приказами, в том числе секретными.
Напомним, боевики серьезно поплатились за обстрелы на Донбассе: озвучены новые потери оккупантов.
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца: остались жена и двое детей.
Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.