Российская сторона на переговорах Трёхсторонней контактной группы в Минске осталась недовольной позицией Украины
Как передает Politeka.net, об этом сообщил журналист и представитель Донбасса в Контактной группы Денис Казанский на своей страничке в Facebook.
Он напомнил, что по итогам переговоров все таки удалось достичь соглашения в «полном и всеобъемлющим» прекращение огня, но сам Казанский отнесся к нему скептически.
"Что касается политической подгруппы, в которой я состою, то там привычный тупик, без перемен. Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику - на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году»", - отметил журналист.
По его словам, российская сторона начала настоящую истерику.
"В постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после «вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины». Россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила, но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу", - заключил Казанский.
Ранее мы сообщали, что в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы достигли соглашения о полном и всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля.
Стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.
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