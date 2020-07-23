Он напомнил, что по итогам переговоров все таки удалось достичь соглашения в «полном и всеобъемлющим» прекращение огня, но сам Казанский отнесся к нему скептически.

"Что касается политической подгруппы, в которой я состою, то там привычный тупик, без перемен. Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику - на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году»", - отметил журналист.

По его словам, российская сторона начала настоящую истерику.