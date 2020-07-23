В Украине изменили ряд правил, которые касаются проведения выборов

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из сообщения пресс-службы ЦИК. Отмечается, что 23 июля вступают в силу изменения в Избирательный кодекс, которые недавно подписал президент.

Документ предусматривает ряд изменений, которые затронут местные выборы. Изменятся правила подсчета голосов, правила заполнения избирательных документов, а также вступят в силу ограничения для выдвижения на местных выборах.

Согласно закону, в городах с населением более 10 тысяч человек будет действовать партийная система выборов. А вот в селах и поселках смогут участвовать в выборах самовыдвиженцы.

Документ усиливает ответственность за правонарушения и преступления, связанные с выборами. Кроме этого, усиливается ответственность за подделку документов. Также документом запрещается любимая многими политиками практика по предоставлению населению продуктовых наборов, подарочных сертификатов и других подарков и услуг.

Избирательный бюллетень, согласно новым правилам, будет выглядеть иначе. Теперь, кроме номера и названия политической силы, в бюллетене будет два пустых квадрата, в которых можно будет проголосовать за партию, а также за конкретного кандидата, включенного в территориальный избирательный список.

Как известно, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Напомним, что Томенко рассказал, в чем проблема новых избирательных правил: «В интересах миллионеров и помещиков».

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