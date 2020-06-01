Глава держави Володимир Зеленський заперечує свою причетність до появи так званих "плівок Деркача"

Про це президент розповів в інтерв'ю виданню The Telegraph.

За його словами, він не має відношення до появи можливих записів розмов екс-президента Петра Порошенка та екс-віце-президента США Джо Байдена.

Володимир Зеленський також закликав не втягувати Україну в президентську кампанію в Сполучених Штатах.

"Навіщо потрібно знову втягувати в це Україну? Зараз ми насолоджуємося двопартійною підтримкою в США, як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента (Дональда Трампа). Ці записи не є пріоритетним", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну або зовнішньополітичну ситуацію в будь-якій країні, а також на виборчий процес у будь-якій країні.

"Ми – незалежна держава. Сполучені Штати Америки – незалежна країна", - додав президент.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський заявив, що не знає про деталі угод екс-президента Петра Порошенка та Джо Байдена.

"Послухайте, я нічого не знаю про деталі цієї угоди (між Порошенком і Байденом). І чи була це угода досягнута або відкинута, і чи існувала взагалі це угода. Мене цікавить тільки те, як можна було підслухати, записати на плівку офіс президента України", - резюмував він в інтерв'ю британським журналістам.

Раніше ми розповідали, що були оприлюднені аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена п'ятого президента України Петра Порошенка.

Після того, як народний депутат Андрій Деркач оприлюднив скандальні записи, Офіс генпрокурора України внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом так званих "плівок Деркача".

Розслідування відкрили за статтями Кримінального кодексу "Державна зрада" і "Зловживання владою або службовим становищем".

Пізніше детективи ДБР намагалися штурмом взяти музей Гончара в Києві, в якому Петро Порошенко проводив виставку картин. Силовики були змушені вручити повістку колишньої першої леді Марині Порошенко, оскільки екс-президент заздалегідь покинув приміщення.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що буде після таємного розмови Порошенка з Байденом: "Чекає чимало вироків".

Як повідомляла Politeka, Порошенко похвалився підвищенням тарифів на 100%, скандальний запис: "вище, ніж вимагав МВФ".

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