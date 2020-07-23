В Кремле сделали заявление на фоне достижения в Минске новых договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, представитель Кремля Борис Грызлов подтвердил, что на переговорах в Минске он договорился с украинской стороной о всеобъемлющем режиме перемирия на Донбассе.

С соответствующим заявлением представитель Москвы в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов выступил по итогам минских переговоров. Он подтвердил "великую договоренность" с Киевом, достигнутую во время переговоров 22 июля.

"Наконец-то... В связи с этим нельзя испытывать ничего, кроме удовлетворения", - прокомментировал Грызлов новые договоренности.

При этом он обвинил Киев в том, что тот якобы препятствовал установлению перемирия в течение пяти месяцев. Также Грызлов добавил, что украинскую сторону "удалось склонить" на новую договоренность только после "вмешательства" заместителя главы Администрации президента РФ, "куратора" украинского направления в Кремле Дмитрия Козака.

Как известно, в Минске на заседании ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня с 27 июля. Стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

Напомним, после договоренности о перемирии на Донбассе в РФ устроили истерику: "требование отменить...".

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