Раніше ми повідомляли, що в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи досягли угоди про повну і всеосяжну припинення вогню з 27 липня.

Сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.