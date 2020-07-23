Російська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську залишилася незадоволеною позицією України
Як передає Politeka.net, про це повідомив журналіст і представник Донбасу в Контактної групи Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.
Він нагадав, що за підсумками переговорів все-таки вдалося досягти угоди в «повному і всеосяжним» припинення вогню, але сам Казанський поставився до неї скептично.
"Що стосується політичної підгрупи, в якій я перебуваю, то там звичний глухий кут, без змін. Російські представники від ОРДЛО знову влаштували істерику - на цей раз з-за постанови Верховної Ради 3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році»", - зазначив журналіст.
За його словами, російська сторона почала справжню істерику.
"У постанові російських представників обурила фраза про те, що вибори на окупованих територіях можуть проводитися тільки після «виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансуються Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України». Росіяни вимагають, щоб українська сторона цю постанову скасувала, але були, зрозуміло, ввічливо послані за відомою адресою", - зазначив Казанський.
Раніше ми повідомляли, що в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи досягли угоди про повну і всеосяжну припинення вогню з 27 липня.
Сторони за посередництва ОБСЄ домовилися про застосування заходів з посилення режиму припинення вогню до повного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на території українського Донбасу.
Нагадаємо, стало відоме ім'я ще одного українського військового, який потрапив в засідку бойовиків на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця залишилися дружина і двоє дітей.
Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.
Популярні новини заразПоказати ще