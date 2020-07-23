Владимир Зеленский во время визита на Донбасс рассказал о том, как ВСУ должны реагировать на обстрелы боевиков

23 июля президент Украины вместе с президентом Швейарии Симонеттой Соммаруга прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Среди прочего он рассказал о том, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран «Нормандской четверки», что повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей. Отметим, что ранее это соглашение было достигнуто в Трехсторонней контактной группе, в которой участвует и Россия.



Кроме того, в ходе брифинга в Станице Луганской президент уточнил, что с украинской стороны никто не ожидает, что украинские бойцы не будут отвечать на обстрелы со стороны российских оккупантов.

«Когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем и очень мощно. Поэтому не нужно здесь что-то искать, какой-то зрады», - заявил Зеленский.

В свою очередь, глава Минобороны Андрей Таран подчеркнул, что соглашение, подписанное 22 июля, действительно может привести к прекращению огня. Однако он также заметил, что украинская сторона не будет ждать, пока будут убивать бойцов ВСУ.

«Никто не будет ждать, пока нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон. Документ, который был согласован вчера, и дает возможность всем показать свою политическую волю», - подчеркнул министр.

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