Владимир Зеленский заявил, что соглашение о полном прекращении огня на Донбассе должно быть подписано лидерами стран "нормандской четверки"

Он считает, что это повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.

Как сообщает Politeka.net, об этом Зеленский заявил у КПВВ "Станица Луганская" в рамках рабочей поездки на Донбасс.

Зеленский верит, что все лидеры Нормандской группы, в том числе и президент РФ Владимир Путин, подпишут документ.

"У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы) и которые договорились про очень серьезный шаг для всей нашей страны – постоянное прекращение огня.

Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ – подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня", – заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные на Донбассе всегда мощно отвечают врагу.

Об этом он сказал во время брифинга 23 июля с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Станице Луганской.

"У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют – мы всегда отвечаем и очень мощно", – заявил президент.

Кроме того, президент уверен, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе все участники будут придерживаться этого режима.

"Сейчас наши представители, которые постоянно находятся в переговорах Трехсторонней контактной группы, договорились об очень важном шаге для всей нашей страны по устойчивому прекращению огня, – заявил президент.

Напомним, встреча Зеленского с Путиным: появилось заявление МИД Украины, «только на церемонии…».

Как сообщала Politeka, Зеленский наконец-то высказался о подаче воды в Крым: "Этого достаточно, чтобы...".

Также Politeka писала, что Зеленский может уйти в отставку, появился документ: «президент признался, что…».