Пятый президент Украины Петр Порошенко должен сидеть в тюрьме



Как передает Politeka.net, такое заявление сделала бывший нардеп Надежда Савченко в эфире 4 телеканала (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

К такому выводу она пришла, прослушав заявление Давида Жвании, который выступил с видеозаявлением о том, что пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, "купив" поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

"Если смотреть на слова, которыми он пользуется, что это государственный переворот, он очень правильно сказал, на волне народных протестов. У нас были народные протесты. У нас было восстание. Возникновение может перерасти или в революцию, или в государственный переворот. У нас революция, к сожалению, не вышла. Ибо революция - это когда меняется система", - отметила Савченко.

По ее словам, за преступления, которые описал Жвания, экс-президенту Украины придется отвечать.

"Я считаю, что Жвания - это просто еще одна дополнительная информация, которая должна показать украинском, во-первых, правду, открыть глаза, что у нас не гетман, у нас чмо. Второе, это то, что это чмо надо сажать. Мои критические оценочные суждения. Каждому президенту есть за что отвечать перед своим народом. Каждому. Порошенко ждут все его награды. Поверьте. Они его дождутся. Он все их получит сполна. При этом президенту. При следующем. Но он их все получит сполна", - заявила бывший нардеп.

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