Российский политик Леонид Гозман заявил, что внешняя политика РФ - это "политика раннего феодализма"

Об этом он заявил в 2019 году в интервью Обозревателю.

"Величие, уважение, признание, чтобы все понимали, что ты главный, и так далее. Это – политика раннего феодализма, когда король мог начать войну, потому что другой король на совместном пиршестве выделил ему неправильное место", – заявил Гозман.

Также Леонид Гозман сравнил цели, преследуемые нынешней российской властью и властями царской России.

"Империя захватывала какую-то территорию, как-то договаривалась с местными элитами. Логика была двойная: был момент престижа – "наш щит на воротах Царьграда". Но был и момент прагматический. Мы берем какие-то территории, из которых можно что-то выкачивать, территории, на которых удобно строить оборону или прорываться дальше и так далее. В конечном счете было представление о том, что это делается во благо империи", – объяснил политические цели царизма политический деятель.

Ранее мы писали, что российская писательница Людмила Улицкая высказалась о президенте РФ Владимире Путине.

По ее мнению, российскому президенту Владимиру Путину придется отвечать за многое, потому просто так уйти со своего поста он не сможет.

Отвечая на вопрос ведущей, кто для нее Путин – вождь, тиран или правитель, Улицкая сказала:

"Вы знаете, я думаю, что сегодня более всего он трагическая фигура. Потому что это человек, у которого нет обратного пути. Он не может никуда уйти. У каждого из нас есть определенная свобода действия. Я могу работать, могу не работать.

Вы тоже, если вам захочется, уйдете с работы и пойдете чулки вязать. Это человек, который уйти не может. Он не может уйти, потому что его разорвут на части его друзья сегодняшние, потому что, вообще-то говоря, есть и Гаагский трибунал, и там наделано много чего такого, за что можно отвечать".

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