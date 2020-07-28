Нардеп Илья Кива неоднозначно отреагировал на вопрос журналистки о том, где он собирается отдыхать летом
Как сообщает Politeka.net, видео опубликовала Леся Выговская на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).
"Вы как-то заигрывающе… все в порядке? За границей, наверное. Еще не решил. Я думаю, в Турции или Черногории", – сказал Кива.
Кроме того, он рассказал, что планирует потратить около 70 тысяч на свой отдых.
"Думаю, тысяч 70. Это те деньги, которые платит мне государство", – сказал нардеп.
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Журналистка написала в описании под роликом, что думает об ответе Кивы.
"Илья Кива обвиняет меня в том, что я к нему заигрываю. Ну, что тут сказать: всякое может казаться, если столько перенюхать. О, и скажите ему кто-то при встрече, что мыть руки нужно не только после туалета, если хочешь избежать заражения COVID-19", – написала Выговская.
Ранее мы сообщали, Кива "вляпался" в очередной громкий скандал. Журналисты засняли его переписку с якобы депутатом Госдумы России Владимиром Жириновским.
Украинский народный избранник спросил у российского коллеги о его самочувствии, а затем начал набирать сообщение, в котором резко высказался о премьере Алексее Гончаруке и правительстве в целом. При этом Кива не гнушался матерных выражений.
Напомним, друг Кивы набросился на женщин в ресторане, появилось видео атаки
Также Politeka сообщала, что Кива набросился с кулаками на ветерана АТО и сильно поплатился