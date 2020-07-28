Митинги в российском Хабаровске будут иметь потенциал только в одном случае

Своим мнением российский оппозиционный политик Юрий Медовар поделился в интервью издания "Обозреватель".

"Потенциал оно будет иметь только в том случае, если это протестное движение поддержат другие города-миллионники. Причем одновременно в разных регионах.

Сейчас происходит центробежное движение – от центра к окраинам. Я всегда говорил, если что-то произойдет, то на "окраинах империи". Как правило, они жаждут свободы. Когда разваливался СССР, было именно так – отваливались страны, которые были на окраинах. А центральная часть осталась.

Нужно учесть, что в Хабаровске – другой народ. На Дальний Восток отправляли в ссылку, там нормальные люди. Там мужики, это не московская интеллигенция, которая бросается пластиковыми стаканчиками. Там мужики серьезные. Мужик сказал – мужик сделал. Они будут стоять. И не дай Бог, если их начнут разгонять. Это плохо кончится", - заявил Медовар.

Кроме того, оппозиционер отметил, что президент РФ проиграл в том числе, из-за "непонятной Конституции".

"Это очень сложная ситуация. Но Путин в любом случае проиграл. Я не знаю, кто у него советники. Считаю, что ему нужно выгнать всех, потому что они его подставляют.

Зачем понадобилась эта непонятная Конституция, этот плебисцит, противоречащий самой Конституции? Выдвигать предложения по поправкам к Конституции имеет право одна пятая депутатов Госдумы, то есть 90 человек, а не одна тетка (Валентина Терешкова, – Ред.). Она вообще не имела права выдвигать эти поправки", - резюмировал Медовар.

Ранее мы писали, что в России голосование за поправки в Конституции приобрело поистине маргинальные формы.

Социальные сети уже облетели фото, на которых люди голосуют, бросая бюллетень в урну в багажнике машины, голосуя на пне и у забора.

Однако самое красноречивое фото всего происходящего опубликовал на своей странице в Twitter блогер Մιtαuskαs.

На снимке человек ползет на коленях по деревянному мосту без перил, чтобы добраться к избирателям и собрать их голоса.

«Фото дня! Гушкала, Карелия. Член избиркома ползёт к путинским избирателям по единственному мосту без перил, чтобы они смогли проголосовать за возможность ползать так до 2036 года, а на сам «путепровод» не дерзнула посягать Америка», – подписал автор эпичный кадр.

Напомним, дни режима Путина сочтены, астролог назвал дату свержения: "Поднимутся протесты и...".

Как сообщала Politeka, обиженный Зеленским Путин внезапно заговорил о визите руководства Украины в Москву.

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