Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков подписал закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (№2285-д) и передал его на подпись президенту Владимиру Зеленскому

Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Отмечается, что спикер подписал закон 27 июля, а сегодня его направили на подпись Зеленскому.

Нардепы проголосовали за указанный закон 14 июля.

Документом предусмотрен исключительный перечень видов деятельности в сфере разрешенных в Украине азартных игр. Также устанавливается уголовная ответственность за их организацию без лицензии.

Так, с момента вступления закона в силу, в Украине разрешается проведение следующих мероприятий: азартных игр в игорных заведениях казино; азартных игр в интернет-казино; букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в интернете; игр в залах игровых автоматов; азартных игр в покер в интернете.

Стоит отметить, что принятие закона об игорном бизнесе имеет немало противников, как среди простых украинцев, так и в стенах парламента. В день голосования в Раду внесли три проекта постановлений, блокирующих подписание закона об игорном бизнесе. Однако 21 июля депутаты не поддержали их, поэтому председатель Рады и президент могут подписать документ. Но не все верят, что закон будет подписан.

Добавим также, что у финальную версию закона добавили норму о возможности размещать казино в четырехзвездочных отелях. Об этом после голосования сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк. Он предположил, что это было сделано непреднамеренно, и назвал данную норму дополнительным основанием для вето президента.

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