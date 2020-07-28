Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский раскритиковал Петра Порошенко
Как передает Politeka.net, свою оценку действиям экс-президента он дал в своем Telegram-канале.
"Знаете, что такое дежавю? Это когда несколько лет назад Порошенко объявляет на всю страну, что угроза вторжения РФ высока, как никогда. И уезжает отдыхать на Мальдивы", - отметил нардеп.
По его словам, похожая ситуация произошла и на днях, когда
"А сегодня объявляет, что есть угроза капитуляции, и зовет всех на митинг. И уезжает отдыхать в Турцию. Согласитесь, у Петра Алексеевича есть свой, абсолютно неповторимый полководческий стиль", - отметил нардеп.
Напомним, сотни украинцев 27 июля вышли на улицы Киева в знак протеста против нового масштабного перемирия в Донбассе. Демонстранты обвинили Владимира Зеленского в госизмене и потребовали остановить «капитуляцию».
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Отметим, что одним из инициаторов акции была нардеп от "Европейской солидарности" София Федина. Она обратилась к военным, медикам, волонтёрам и неравнодушным гражданам, чтобы они в 19:00 выходили под ОПУ в Киеве, а также в своих городах, городках и селах и выразили свою позицию.
"Мы расстраивали нашу армию и сегодня мы готовы её защищать. Вам не запретить нам держать оборону", — сказала Федина в видеообращении.
По данным СМИ, 27 июля бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" и отправился в Бодрум в Турции
Напомним, правительство огорошило украинцев новым решением: "Будет лучше без..".
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