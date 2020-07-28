Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский раскритиковал Петра Порошенко

Как передает Politeka.net, свою оценку действиям экс-президента он дал в своем Telegram-канале.



"Знаете, что такое дежавю? Это когда несколько лет назад Порошенко объявляет на всю страну, что угроза вторжения РФ высока, как никогда. И уезжает отдыхать на Мальдивы", - отметил нардеп.

По его словам, похожая ситуация произошла и на днях, когда



"А сегодня объявляет, что есть угроза капитуляции, и зовет всех на митинг. И уезжает отдыхать в Турцию. Согласитесь, у Петра Алексеевича есть свой, абсолютно неповторимый полководческий стиль", - отметил нардеп.

Напомним, сотни украинцев 27 июля вышли на улицы Киева в знак протеста против нового масштабного перемирия в Донбассе. Демонстранты обвинили Владимира Зеленского в госизмене и потребовали остановить «капитуляцию».

Отметим, что одним из инициаторов акции была нардеп от "Европейской солидарности" София Федина. Она обратилась к военным, медикам, волонтёрам и неравнодушным гражданам, чтобы они в 19:00 выходили под ОПУ в Киеве, а также в своих городах, городках и селах и выразили свою позицию.