Депутат Петр Порошенко задекларировал более миллиона расходов
Как передает Politeka.net, соответственная информация появилась в Едином реестре.
Так, согласно данным, экс-президент потратил почти 1,2 млн грн. В документе указано, что 530 095 грн Петр Порошенко потратил на оплату транспортных услуг, еще 650 043 грн обменял на валюту.
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Напомним, по информации издания "Страна", бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" и отправился в Бодрум в Турции.
Вылет произошел в понедельник, 27 июля, в 13:42.
Напомним, в конце апреля 2017 года Петр Порошенко улетел чартерным рейсом на отдых на Мальдивские острова. По крайней мере так утверждали ряд СМИ и рассказал в эфире телеканала ZIK народный депутат Сергей Лещенко.
На вилле он провел пять дней. Аренда апартаментов на приватном острове стоит порядка $25 тыс в сутки. Якобы именно здесь он отмечал и один из своих дней рождения. Прилетал сюда с супругой Мариной, сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками.
Также в ГБР сообщили о новых подробностях в расследование этого отдыха Порошенко.
В сообщении отмечается, что правоохранители подозревают экс-начальника военной части Госпогранслужбы в незаконной переправке через государственную границу ряда лиц путем использования своего служебного положения.
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