Депутат Петр Порошенко задекларировал более миллиона расходов



Как передает Politeka.net, соответственная информация появилась в Едином реестре.



Так, согласно данным, экс-президент потратил почти 1,2 млн грн. В документе указано, что 530 095 грн Петр Порошенко потратил на оплату транспортных услуг, еще 650 043 грн обменял на валюту.

Напомним, по информации издания "Страна", бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей вылетел из киевского аэропорта "Жуляны" и отправился в Бодрум в Турции.

Вылет произошел в понедельник, 27 июля, в 13:42.

Напомним, в конце апреля 2017 года Петр Порошенко улетел чартерным рейсом на отдых на Мальдивские острова. По крайней мере так утверждали ряд СМИ и рассказал в эфире телеканала ZIK народный депутат Сергей Лещенко.

На вилле он провел пять дней. Аренда апартаментов на приватном острове стоит порядка $25 тыс в сутки. Якобы именно здесь он отмечал и один из своих дней рождения. Прилетал сюда с супругой Мариной, сыном Алексеем, невесткой Юлией и внуками.

Также в ГБР сообщили о новых подробностях в расследование этого отдыха Порошенко.

В сообщении отмечается, что правоохранители подозревают экс-начальника военной части Госпогранслужбы в незаконной переправке через государственную границу ряда лиц путем использования своего служебного положения.

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