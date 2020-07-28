Второй президент Украины Леонид Кучма решил выйти из Трехсторонней контактной группы по Донбасу из-за того "трэша", который сейчас происходит во власти

Как передает Politeka , такое мнение выразил украинский политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.

"Не трудно догадаться, что "уход" Кучмы из Минска не является желанием просто отойти от дел. Еще год назад, когда Кучма почти феерично вернулся к участию в контактной группе, означало, что Украина будет двигаться путем Минских соглашений, да, именно тех "минских соглашений", которые так беспощадно критиковал Зеленский, идя к власти, именно тех сделок, на которые так бросались "эксперты" из пула Коломойского", - отметил Смолий.

Однако, по словам эксперта, впоследствии Владимир Зеленский и его команда поняли, что "ничего нового придумать не смогут, потому что откровенно на это не способны".

"Даже больше, даже "Минские договоренности" власти не удавалось использовать на пользу Украины", - заявил Смолий.