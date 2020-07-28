Второй президент Украины Леонид Кучма решил выйти из Трехсторонней контактной группы по Донбасу из-за того "трэша", который сейчас происходит во власти
Как передает Politeka, такое мнение выразил украинский политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
"Не трудно догадаться, что "уход" Кучмы из Минска не является желанием просто отойти от дел. Еще год назад, когда Кучма почти феерично вернулся к участию в контактной группе, означало, что Украина будет двигаться путем Минских соглашений, да, именно тех "минских соглашений", которые так беспощадно критиковал Зеленский, идя к власти, именно тех сделок, на которые так бросались "эксперты" из пула Коломойского", - отметил Смолий.
Однако, по словам эксперта, впоследствии Владимир Зеленский и его команда поняли, что "ничего нового придумать не смогут, потому что откровенно на это не способны".
"Даже больше, даже "Минские договоренности" власти не удавалось использовать на пользу Украины", - заявил Смолий.
Поэтому, по мнению эксперта, Кучма решил уходить с должности не по своему желанию, а потому что не захотел "участвовать в том треше, который происходит в рамках "переговоров".
"Хитрый политик, который не раз менял сторону, хорошо знает - лучше уйти вовремя, чем окончательно запятнаться. В конце концов, это плохой симптом для страны. Если даже такие люди как второй президент уходят из "Минска", следовательно, вероятно, власть готовит полную капитуляцию, или что-то близкое к этому", - уверен эксперт.
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