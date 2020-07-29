В сети вспомнили, как Петро Порошенко, будучи президентом Украины, отдавал приказы о прекращении огня на Донбассе

Как передает Politeka.net, соответственный кадры опубликовали в Telegram-канале "Крокодил" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"Покажите это видео всем, кто выходил на митинг против прекращения огня. Подобных договоренностей при Порошенко было 19(!). И ещё, сейчас начинают разгонять месседж о том, что примирение противоречит закону Украины и якобы любой военный и госслужащий, который отдаст приказ не стрелять, будет привлечен к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Авторы канала подчеркнули, что в таком случае бывший президент Украины тогда нарушил закон.



"Следовательно Порошенко нарушил закон 19 раз. Правоохранительные органы, фас. Хотя, вам же все равно", - отметили в сообщении.



Напомним, с 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть запасные планы по урегулированию ситуации в Донбассе, но он не хочет их использовать.

«Я бы не хотел применять план B и план С. Потому что есть и план B, и план C», — отметил глава страны на одной из пресс-конференций.

Напомним, озвучены тревожные прогнозы из-за новых договоренностей по Донбассу.

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