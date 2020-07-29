А кого предложили бы вы?

Президент Украины Владимир Зеленских назвал возможных преемников Леониду Кучме в Минской трехсторонней контактной группе

Как передает Politeka.net, имена кандидатов глава государства озвучил на брифинге после посещения больницы "Охматдет",

Среди них оказались нынешний первый заместитель главы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников и первый президент Украины Леонид Кравчук.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонид Макарович Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - отметил Зеленский.

По его словам, Украине в Минске нужен человек, "который сможет доминировать за столом переговоров, который сможет среагировать и не предать Украину в очень сложные моменты".

Такое заявление президента вызвало бурные обсуждения в обществе.

В частности, журналист Максим Назаров на своем Telegram-канале пожелал "удачи Макаровичу".

"На крайний случай в запасе у Зеленского есть Ющенко и Янукович", - с иронией отметил он.

Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Леонид Кучма подал в отставку.

Пока украинской делегацией будет формально руководить вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний озвучил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, позвонив Владимиру Путину.

По его словам, нет никакой гарантии, что "режим тишины" на Донбассе будет соблюдаться даже после телефонного разговора Зеленского и Путина. В то же время эксперт уверен, что решение украинского лидера связаться с российским коллегой было правильным.

"Таким образом, украинский президент подчеркнул тот факт, что именно Россия является стороной конфликта на Донбассе, и именно от позиции Москвы зависит, будет ли соблюдаться перемирие", - отметил он.

Напомним, боец ВСУ рассказал, что происходит на передовой после заключения перемирия на Донбассе: "не дай Бог...".

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