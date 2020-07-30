Президент Украины Владимир Зеленский никак не реагирует на задержание боевиков "ЛДНР" в Минске, потому что "не хочет раздражать Путина"

Как передает Politeka , такое мнение выразил политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.

Так, комментируя резонансное задержание российских боевиков в Беларуси, Смолий отметил отсутствие реакции со стороны Зеленского.

"Среди задержанных из группы Вагнера есть также преступники, которые имеют отношение к войне на Донбассе. Именно Украине следовало бы передать часть этих лиц, и именно власть сейчас должна была бы связываться и требовать передачи этих лиц. Но Зеленский молчит, потому что не хочет раздражать Путина, он продолжает заглядывать в глаза и искать там мир, поэтому мы в очередной раз показываем политическую импотенцию", - написал Смолий.

Говоря непосредственно о Беларуси, эксперт спрогнозировал, что стране вряд ли удастся избежать агрессии со стороны РФ. Россия будет использовать в собственных интересах выборы в Беларуси и нестабильность в стране, а также недовольство Лукашенко.

"Все только начинается. Россию может спасти только новая-старая короткая и победоносная война, и Путин это прекрасно понимает. Украине следует готовиться к конфликтам и дестабилизации, ведь это последний шанс путинской власти удержаться и уничтожить Украину", - считает эксперт.