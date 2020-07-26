Президент РФ Владимир Путин затаил обиду на главу Беларуси Александра Лукашенко и собирается ему мстить

Такое мнение озвучил белорусский политик Анатолий Лебедько в интервью "Обозревателю".

По его словам, ситуация между Лукашенко и Путиным накалилась из-за желания второго "поглотить" Беларусь.

"Сейчас Путин обижен на Лукашенко, потому как, когда Путин думал про транзит власти, для него самым симпатичным сценарием было поглощение Беларуси", – отметил политик.

Лебедько подчеркнул, что свою "обиду" Путин будет выплескивать в экономическом и финансовом плане.

Более того, он уверен, что в РФ не отказались от идеи поглощения Беларуси.

Ранее мы сообщали, что российский писатель, драматург и публицист Виктор Шендерович раскритиковал президента РФ Владимира Путина за агрессивную политику. По его словам, президент России Владимир Путин должен предстать перед судом даже собственной страны за то, что развязал войну против Украины.

Вместе с тем он отметил, что судить лидера страны-агрессора следует именно за вторжение в чужое государство, а не за политические решения.

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