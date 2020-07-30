По всій Білорусі відбувається масова перекидання військ

Про це інформує Politeka з посиланням на Telegram-канал Правда UA.

Повідомляється, що екстрено перекидаються внутрішні війська, а також десантники і прикордонників для того, щоб посилити прикриття кордонів з Росією.

Також надійшла інформація про те, що в країні будуть більш ретельно перевіряти учасників масових зібрань.

Про це, зокрема, заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, повідомляє Белта.

Крім того, ходять наполегливі чутки, що вже сьогодні, 30 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір оголосити про надзвичайний стан і відкласти вибори президента країни.

Politeka повідомляла, що в Білорусі заявили про затримання 32 бойовиків під Мінськом.

"Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовика іноземної приватної військової компанії", - йдеться в повідомленні.

Про які-небудь подробиці затримання не повідомляється. Також невідомо, про який приватної військової компанії йде мова.

Прес-секретар Слідчого комітету Сергій Кабакович заявив, що "все буде по офіційним каналам". Тим часом у прес-службах комітетів державної безпеки і Міністерства внутрішніх справ на дзвінки не відповідають.

Пізніше з'явилася інформація, що в Білорусь завезли понад 200 бойовиків з Росії.

Як передають білоруські ЗМІ, в місцевих правоохоронних органах розповіли, що ними була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків. Вони приїхали в Білорусь з метою дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожен по невеликий ручної поклажі, і на всіх - три великих важких валізи, завантаження яких транспортний засіб здійснювали кілька чоловіків.

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