Стало відомо, для чого це потрібно

РНБО хочуть екстрадувати з Білорусі затриманих у складі бойовиків "Вагнера" українських громадян

Такий запит в МЗС направив заступник секретаря Ради Нацбезпеки і оборони Сергій Кривонос.

Такий вчинок би покращив відносини між Україною і Білоруссю. Про це Кривоніс повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Це відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни", – зазначив Кривоніс.

Як відомо, під Мінськом затримали 32 російських бойовиків, які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали, щоб дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів.

ЗМІ оприлюднили список затриманих осіб. Вже є інформація, що троє з них причетні до бандформування "ЛДНР". Їхні прізвища є у базі "Миротворця". Зокрема, це бійці батальйону Захара Прілепіна в ОРДЛО, в тому числі і співробітники особистої охорони.

Нагадаємо, у Білорусі заявили про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків.

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