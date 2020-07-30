РНБО хочуть екстрадувати з Білорусі затриманих у складі бойовиків "Вагнера" українських громадян
Такий запит в МЗС направив заступник секретаря Ради Нацбезпеки і оборони Сергій Кривонос.
Такий вчинок би покращив відносини між Україною і Білоруссю. Про це Кривоніс повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
"Це відбило б бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни", – зазначив Кривоніс.
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Як відомо, під Мінськом затримали 32 російських бойовиків, які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали, щоб дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів.
ЗМІ оприлюднили список затриманих осіб. Вже є інформація, що троє з них причетні до бандформування "ЛДНР". Їхні прізвища є у базі "Миротворця". Зокрема, це бійці батальйону Захара Прілепіна в ОРДЛО, в тому числі і співробітники особистої охорони.
Нагадаємо, у Білорусі заявили про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків.
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