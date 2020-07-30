А кого вы бы хотели видеть во главе делегации в Минске?

Бывшего президента Украины Петра Порошенко нужно назначить в ТКГ вместо Леонида Кравчука

Как передает Politeka.net, такое предложение озвучил журналист и политолог Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.

По его словам, Леонид Кравчук "не та сивочолість, которая там нужна".

"Резников хочет, чтобы в Минскую ТКГ вошёл Кравчук вместо Кучмы. Я считаю, что это не та сивочолість, которая там нужна. В это тяжелое время Украину должен спасать настоящий Державник, Батько и Дипломат. Потому не нужно фантазировать и предложить возглавить ТКГ Порошенко. Он эту кашу подписал, вот пусть и расхлёбывает. Пусть покажет класс в Минске. Как надо вести переговоры с агрессором", - отметил политолог.

Ранее мы сообщали, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Леонид Кучма подал в отставку.

Его место уже согласился занять президент Леонид Кравчук.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", - пояснил Кравчук.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний озвучил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, позвонив Владимиру Путину.

По его словам, нет никакой гарантии, что "режим тишины" на Донбассе будет соблюдаться даже после телефонного разговора Зеленского и Путина. В то же время эксперт уверен, что решение украинского лидера связаться с российским коллегой было правильным.

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