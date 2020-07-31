Волонтер Наталья Юсупова высказалась о назначении Леонида Кравчука главой ТКГ



Как передает Politeka.net, этому событию она посвятила пост на своей страничке в Facebook.





"Давно хотела написать за Кравчука, многое хотелось бы сказать, несмотря на возраст первого президента. Мужчине 86 лет, а он все никак не может успокоиться, все мало ему. Летает чартерами с олигархами, сидит в ВИП ложах, гуляет на днях рождениях, жизнь удалась. Когда он стал президентом страны, где было ядерное оружие и более 50 мил украинцев. При нем начали дербанить страну, продавать корабли и заводы. Тридцать лет прошло, страна разрушена!", - негодует волонтер.

По ее словам, при президентстве Леонида Макаровича украинца жилось не очень то и хорошо.

"Не надо рассказывать, как тогда Вам было хорошо. Забыли как людям зарплату по полгода не давали ?? Как люди стояли в очереди за молоком и имели за что купить мяса ?? Старый коммуняка хитрый лис, знает что говорить и как хорошо лгать народу. Уже почты 90 лет, сколько можно??? Нет, надо тянуть олигархов и в них гроши. Зачем ??? С собой не заберете!", - отметила Юсупова.

Также она пожаловалась, что Кравчук никак не проявил себя в волонтерской деятельности.

"Помогаете олигархам, а Вы хоть раз бы пришли в госпиталь и посмотрели ребятам в глаза !! Никому не помогли за годы войны, никто Вас не видел ни в госпиталях, ни на прощанье, ни на фронте. Что Вы хорошего сделали для страны ?? Ничего!! Ноль. Учите людей жить, а сами плевать на народ хотел. Нет в Вас ни сердца, ни достоинства. И сгиньте уже, надоело слушать ложь", - гневно высказалась волонтер.

Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Леонид Кучма подал в отставку.

Его место уже согласился занять президент Леонид Кравчук.

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