Народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Софии Федине обвинительный акт по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому
Как передает Politeka.net, об этом сообщила сама нардеп на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По ее словам, обвинение касается сказанных трех фраз, сказанных Фединой в прошлом году в связи с отводом войск в Золотом.
Похудевшая Волочкова в нелепом наряде напугала раскрасневшимся телом: «Мне вообще нравится…»
Разгоряченная Каменских показала, что прячет под тонким купальником: "Страсть зашкаливает"
ЗНО-2020: украинцам озвучили новые условия для поступления в вузы, "для бюджета нужно..."
Бесстыжая Асмус разделась до пояса, показав, что потерял Харламов: топ горячих образов актрисы
"У нас с Марусей (Звиробий -ред.) и другими фигурантами подобных "дел" было все-таки мнение, что президенту не захочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно его кто-то подставил. Но пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни", - отметила Федина.
"Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — завила на видео Звиробий, обращаясь к Зеленскому.
"Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", — продолжает ее слова София Федина.
Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова.
Иск связан с тем, что Сергей Поярков позволил себе нелицеприятно отзываться о президенте в эфире программы.
Он начал оскорблять Владимира Зеленского и назвал его "маленьким чмом" и "криворожским ссыкунчиком".
Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение
Также Politeka писала, что Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом: "Мы не хотели говорить..."