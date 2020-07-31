Народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Софии Федине обвинительный акт по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому

Как передает Politeka.net, об этом сообщила сама нардеп на своей страничке в Facebook  (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, обвинение касается сказанных трех фраз, сказанных Фединой в прошлом году в связи с отводом войск в Золотом.

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"У нас с Марусей (Звиробий -ред.) и другими фигурантами подобных "дел" было все-таки мнение, что президенту не захочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно его кто-то подставил. Но пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни", - отметила Федина.

#печерний_суд #потерпілий_боїться А я щойно з передової - і не брешіть- ворог атакує щодня, у різний спосіб і відступати не думає!

Gepostet von Sofiya Fedyna am Mittwoch, 29. Juli 2020

Напомним, 26 октября София Федина опубликовала на Facebook видео, которое было записано вместе с волонтеркой Марусей Звиробий в кафе во Львове. В ролике они с использованием ненормативной лексики критиковали визит Зеленского в Золотое Луганской области и его встречу с добровольцами.

"Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — завила на видео Звиробий, обращаясь к Зеленскому.

"Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы", — продолжает ее слова София Федина.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на ведущего телеканала "Прямой" Сергея Пояркова.

Иск связан с тем, что Сергей Поярков позволил себе нелицеприятно отзываться о президенте в эфире программы.

Он начал оскорблять Владимира Зеленского и назвал его "маленьким чмом" и "криворожским ссыкунчиком".

Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение

Также Politeka писала, что Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом: "Мы не хотели говорить..."