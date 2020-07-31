Народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Софии Федине обвинительный акт по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому



Как передает Politeka.net, об этом сообщила сама нардеп на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, обвинение касается сказанных трех фраз, сказанных Фединой в прошлом году в связи с отводом войск в Золотом.

"У нас с Марусей (Звиробий -ред.) и другими фигурантами подобных "дел" было все-таки мнение, что президенту не захочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно его кто-то подставил. Но пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни", - отметила Федина.