Стало известно, где Российская Федерация может начать новую военную агрессию по отношению к Украине
Об этом рассказал журналист Андрей Клименко, передает Укринформ.
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По его словам, Кремль может начать войну против Украины и развернуть военные действия в акватории Черного моря уже в конце сентября - в октябре.
Более того, эксперты оценивают вероятность начала новой войны под 80% при условии совпадения целого ряда факторов.
Среди этих факторов журналист отметил масштабные военные учения "Кавказ-2020" и проведение местных выборов в Украине.
Клименко предположил, что Москва может попытаться расшатать пророссийскими силами ситуацию в отдельных местных громадах, а именно на побережье Азовского и Черного морей.
Ситуацию в акватории Черного моря обостряет и открытие железной дороги через Керченский мост в оккупированном Крыму, по которому Москва с легкостью может за несколько дней перебросить войска на север полуострова в Джанкой, в Армянск и в Красноперекопск.
Клименко не сомневается, что тактика Украины в таком случае должна заключаться в том, чтобы обратиться к Вашингтону и НАТО с просьбой "прикрыть" нашу страну на несколько лет в этом регионе пока не будут построены ВМС Украины, силы ПВО и создан ракетный щит.
"Надо создавать немедленно Военно-морскую миссию или ЕС, или НАТО, или ЕС + НАТО + Украина + Грузия, и эта патрульная миссия патрулировала бы Черное море по основным путям от Босфора до Одессы, от Босфора до Батуми. Присутствие там натовского флага будет сдерживать дальнейшую российскую агрессию", - добавил журналист, озвучивая свой прогноз во время круглого стола, посвященного военной агрессии РФ.
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