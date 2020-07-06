Дмитрий Песков дал свою оценку недавним высказываниям главнокомандующего ВМС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов касательно того, что думают в Кремле о подозрениях Украины. Напомним, что командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа назвал весьма вероятным вторжение российских военных на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. По его мнению, на такой шаг Россия может пойти, чтобы возобновить водоснабжение в Крыму.

По словам Пескова, это «абсолютная глупость и искусственное нагнетание антироссийской истерии в стране». Помощник президента с полной уверенностью заверил, что никаких подобных планов у Москвы нет.

Также пресс-секретарь выразил сожаления по поводу того, что «Украина не предпринимает никаких попыток для скорейшего урегулирования ситуации на юго-востоке».

Напомним, что ранее предположения о вторжение России на территорию соседней страны также высказал руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Однако пресс-секретарь уточнит, что Чесноков не является официальным представителем администрации президента, поэтому его слова – не более чем домыслы.

Похожим мнением поделился и экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. Ранее в разговоре с представителями СМИ он заявил, что в сентябре Россия может предпринять попытку осуществить военное вторжение в Херсонскую область. По мнению Ходжеса, произойдет это якобы под предлогом «гуманитарного кризиса».

Также Politeka писала, что в СНБО назвали условия подачи воды в Крым: «Это произойдет только после…».

Кроме того, стало известно, что РФ может начать новый конфликт с Украиной уже 7 июля, переговоры провалились: "плюнули врагу в лицо".

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