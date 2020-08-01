Леонид Кравчук принял участие в ток-шоу российских пропагандистов

Как передает Politeka.net, в прямом эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут" произошла словесная перепалка между политиком и телеведущей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Скабеева встретила Кравчука вопросом, как тот "намерен доминировать на переговорах по Донбассу".

Политик отметил, что будет добиваться, чтобы на Донбассе воцарил мир, отметив, что "мир не может быть за счет одного или за счет интересов другого. Только движение навстречу друг другу".

"Вы все выдумываете, вам нужно научится слушать и уважать друг друга!", - заявил Кравчук.

Во время ответов Кравчука на поставленные вопросы, Скабеева его регулярно перебивала. В итоге разговор в студии длился около 20 минут и превращался в перебранку.

По словам Скабееваой, Донбасс уже не является Украиной, а Киеве нужно напрямую говорить с представителями "ДНР" и "ЛНР".

"Господин Путин считает, что "ДНР" и "ЛНР" - это Украина. Слушайте своего президента (Владимира Путина, - Ред.)" - заявил Кравчук.

Во время ответов Кравчука на поставленные вопросы, Скабеева его регулярно перебивала, и политик не сдержался:

"Не говорите, пожалуйста, когда я говорю. Это у вас базар, а я не хочу базара!" - уже срываясь на крик заявил Кравчук и добавил, что на теме прямых переговоров с боевиками постоянно спекулируют.

В общем разговор в студии длился около 20 минут и превращался в перебранку, после которой Кравчук предложил Скабеевой приехать в Киев, где сможет переубедить в ее обратном.

"Приезжайте в Киев, я вас приглашаю. Я вас посажу в красивое кресло, сяду в таком же красивом кресле напротив. Поставим перед собой монитор и мы будем говорить с вами два часа. Я абсолютно уверен, что вы поменяете свою точку зрения, невзирая на специальную подготовку", - отметил Кравчук.

Леонид Кравчук поучаствовал в жарком споре с российской журналисткой Ольгой Скабеевой в эфире ток-шоу "60 минут" - https://t.me/c/1261833912/4858 Скабеева постоянно возмущалась, что боевиков неподконтрольных территорий украинская сторона называет террористами. При этом российская журналистка, опираясь на Минские соглашения, признала, что Донбасс - это Украина и заверила, что так же думает и Путин. "Слушайте своего президента", - сказал Кравчук Скабеевой. Кравчук пригласил главарей ЛДНР в Киев договариваться с ним, а Скабеева предложила Зеленскому приехать в Донецк и Луганск. Стоит отметить, что это не первое интервью Скабеевой с Кравчуком. В 2019 и 2020-м годах первый президент также общался с журналисткой в эфире её программы. PavlovskyNEWS Gepostet von Pavlovsky News am Freitag, 31. Juli 2020

Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, экс-президент Леонид Кучма подал в отставку.

Его место уже согласился занять президент Леонид Кравчук.

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