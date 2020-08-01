Леонид Кравчук, бывший президент и новый глава делегации от Украины в контактной группе назвал условие, когда придется отказаться от переговоров в минском формате

Он прокомментировал ситуацию в комментарии информационному агентству "УНН", передает Politeka.net.



По мнению Леонида Кравчука, украинской стороне придется остановить урегулирование конфликта на Донбассе путем переговоров в Минске, если они не принесут никакого результата. Глава делегации подчеркнул, что Россия может отказаться идти на уступки и будет настаивать на своих условиях. Как заявил Леонид Кравчук, пока он не собирается сидеть сложа руки.

"Я хочу попробовать что-то сделать... Если это не удастся, и взамен ничего не будет предложено, и снова "делайте только то, что мы хотим", тогда я и сам скажу, что минский формат исчерпал себя, ведь Украина сделала все, что могла", - отметил бывший украинский президент. - "Если мы упремся в тупик и станем неспособными решить этот вопрос, значит, нужно искать другой формат".

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет бороться за мир в рамках минских переговоров. Как подчеркнул глава государства, от этого зависят санкции против Российской Федерации. Он дал год на то, чтобы решить урегулировать ситуацию в Минске.

Напомним, боец ВСУ рассказал, что происходит на передовой после заключения перемирия на Донбассе: "не дай Бог...".

Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.

Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для...".