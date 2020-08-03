Президент Владимир Зеленский переселился в госдачу в Конча-Заспе, продав свой дом

Появилось объяснение, почему глава государства решился на такой шаг, пишет Politeka со ссылкой на издание Страна.

По словам медийного кризис-менеджера Офиса президента Михаила Подоляка, прежнее жилье Зеленского было в "неудобном" месте, так как там было очень сложно обеспечить охрану президента.

"Вокруг жилья президента должны быть периметры отсечения, чтобы невозможно было просматривать окна из соседних зданий. Там невозможно было обеспечивать коридоры охраны, когда президент выходил из дома. Незнакомые люди приезжали к соседям – охрана не могла их проверить", – объяснил он.

Также Подоляк сообщил, что глава государства жил целый год в своем доме, так как не желал выходить из образа "простого человека".

"Он хотел, как в Швейцарии – президент садится на велосипед и едет. Зеленский искренне верил, что в Украине это тоже может работать. Он не понимал, что Украина – другая страна. Страна конфликтная, страна постоянного хайпа", – добавил Подоляк.

Politeka сообщала, что президент Владимир Зеленский подписал документ, который предусматривает важные изменения в закон об образовании. Речь идет о Законе № 764-IX "О внесении изменений в пункт 3 раздела X "Переходные и заключительные положения" Закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети".

Президент Владимир Зеленский предложил признать государственными шесть религиозных праздников. В частности, Зеленский отдал распоряжение Кабинету министров рассмотреть вопрос о признании государственными следующих праздников: Рамазан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Курбан-Байрам, Пасху западного обряда и Хануку.

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