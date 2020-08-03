Владимиру Зеленскому пришлось выполнить условия террориста из-за особенностей украинского государства

Как стало известно Politeka.net, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Его слова передает "Главком".

Недавно Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сказал следующее: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем". Таково было требование террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с людьми в Луцке.

Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский сам решил пойти на уступки злоумышленнику. Как отметил советник главы ОП, президенту пришлось пойти на такие меры из-за «нетрадиционности» Украины. Чиновник объяснил, что в стране очень высокая централизованность системы власти, и решение многих вопросов зависит именно от главы государства.

«Вся структура власти упирается в одну фамилию. У нас любая маленькая событие - пусть Зеленский решит проблему. Вот он и решил», - отметил Подоляк.

А 3 августа другой террорист захватил один из банков Киева и пригрозил взорвать бомбу. Он позволил сотрудникам учреждения уйти, а также сам попросил вызвать полицию. Кроме того, мужчина вызвал один из столичных телеканалов, чтобы объявить свои требования в онлайн-обращении. Выяснилось, что он является гражданином Узбекистана.

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