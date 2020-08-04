Главе парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии пришлось в одиночку "отдуваться" за президента Украины Владимира Зеленского в родном для себя Николаеве
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNEWS.
Так, во время встречи с жителями Николаева Арахамию ждал ряд неудобных вопросов. В частности, местная волонтерша аявила, что президент вообще не в курсе, что происходит "внизу", и пожаловалась, что Николаев так и остается преступным городом.
"Президент действует на эмоциях простых людей, он классный актер, он классный человек, муж - возможно... Но он ничего не понимает в том, что происходит "внизу", - сказала она.
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На это Арахамия возразил, заявив, что уголовные авторитеты уже потеряли свое влияние.
Другой житель города обрушился с критикой на Зеленского из-за невыполнения озвученных им ранее обещаний. Мужчину возмутило, что президент так и не избавился от кортежей, резиденций и открыто нарушает законы, хотя обещал уйти в отставку в подобной ситуации.
Еще одна волонтерша, сын которой служит в зоне боевых действий на Донбассе, выразила недовольство тем, что при новой власти прекратили обновлять вооружение по стандартам НАТО.
Напомним, Арахамию со "слугами" поймали на горячем в ночном клубе, скандальное видео: как гуляют нардепы.
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