Президент Володимир Зеленський переселився в держдачу в Конча-Заспі, продавши свій будинок

З'явилося пояснення, чому глава держави зважився на такий крок, пише Politeka з посиланням на видання Країна. https://strana.ua/articles/interview/282016-mikhail-podoljak-vpervye-dal-intervju-o-svoej-rabote-mediasovetnika-v-ofise-prezidenta.html

За словами медійного кризового менеджера Офісу президента Михайла Подоляка, колишнє житло Зеленського було в "незручному" місці, так як там було дуже складно забезпечити охорону президента.

"Навколо житла президента повинні бути периметри відсікання, щоб неможливо було переглядати вікна з сусідніх будинків. Там неможливо було забезпечувати коридори охорони, коли президент виходив з дому. Незнайомі люди приїжджали до сусідів - охорона не могла їх перевірити", - пояснив він.

Також Подоляк повідомив, що глава держави жив цілий рік в своєму будинку, так як не бажав виходити з образу "простої людини".

"Він хотів, як в Швейцарії - президент сідає на велосипед і їде. Зеленський щиро вірив, що в Україні це теж може працювати. Він не розумів, що Україна - інша країна. Країна конфліктна, країна постійного хайпа", - додав Подоляк.

Politeka повідомляла, що президент Володимир Зеленський підписав документ, який передбачає важливі зміни в закон про освіту. Йдеться про Закон № 764-IX "Про внесення змін до пункту 3 розділу X" Перехідні та прикінцеві положення "Закону України" Про загальну середню освіту "щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі".

Президент Володимир Зеленський запропонував визнати державними шість релігійних свят. Зокрема, Зеленський віддав розпорядження Кабінету міністрів розглянути питання про визнання державними наступних свят: Рамазан-байрам, Песах, Рош-Ашана, Курбан-Байрам, Великдень західного обряду і Хануку.

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