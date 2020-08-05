У 57-летнего украинского олигарха и политика Игоря Коломойкого случилось большое горе

В возрасте 80 лет умерла его мама Зоя Израилевна Коломойская.

Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины.

«4 августа 2020 года (14 ава 5780 года по еврейскому календарю) стала известна прискорбная весть о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской — матери Президента Объединённой еврейской общины Украины Игоря Валерьевича Коломойского», — сообщили в организации.

Где это произошло и что именно стало причиной ее смерти, не уточняется.

Объединенная еврейская община Украины от лица еврейского сообщества, от имени еврейских общин и организаций Украины выразила соболезнования семье Коломойских.

О маме олигарха известно довольно мало. Зоя Израилевна Коломойская была инженером и работала в молодости в днепровском институте Промстройпроект.

Также совсем мало информации в открітом доступе можно найти о других членах семьи бизнесмена. Известно, что Игорь Коломойский женат, имеет дочь Анжелику и сына Григория. Семья проживает в швейцарском городе Женева. Сын Григорий Коломойский — баскетболист, игрок клуба «Днепр».

Напомним, большое счастье случилось в семье 57-летнего Игоря Коломойского, известны подробности: "родилась двойня".

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