В киевский Окружной админсуд поступил иск с требованием аннулировать свидетельство о регистрации партии "Слуга народа"

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию, размещенную пресс-службой суда.

На сайте Окружного суда указано, что ответчиком по этому делу указано Министерство юстиции Украины.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста касательно невыполнения положений статьи закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа", – говорится в сообщении.

Кроме того, истец просит суд обязать Министерство юстиции подать в суд представление об аннулировании регистрационного свидетельства "Слуги народа".

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по этому иску.

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