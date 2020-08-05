Известный украинский журналист Роман Цимбалюк резко отреагировал на заявление Леонида Кравчука, которого недавно назначили в ТКГ по Донбассу
Как передает Politeka, журналист ответил на слова Кравчука об остановке войны на своем Telegarm-канале, передает "Диалог".
Так, сразу после назначение в Трехстороннюю контактную группу по переговорам по Донбассу Кравчук сделал заявление о планах "остановить войну".
По словам Цимбалюка, войну на Донбассе нельзя остановить, как трамвай или автобус, и существует всего два варианта завершения боевых действий на востоке Украины - или победа, или поражение.
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"Остановить можно трамвай или автобус, но войну можно только выиграть или проиграть", - заявил Цимбалюк в ответ на слова Кравчука.
Пользователи соцсети поддержали журналиста и тоже отметили, что вариантов действительно только два, а согласие на требования Кремля относительно Донбасса при любых раскладах станет поражением для Украины.
Как известно, в конце июля первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Тогда Кравчук отметил, что для достижения мира Зеленский не боится принимать непопулярные решения.
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