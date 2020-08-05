Мендель может подать в суд на автора слухов о ее беременности

Пресс-секретарю Владимира Зеленского Юлии Мендель советуют судиться с автором слухов о том, что она беременна от главы государства

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что такой совет чиновнице дал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Я ей советовал прямой судебный иск об унижении чести и достоинства и нарушении всех моральных норм, которые только возможны. Пусть потом в суде доказывает, что это не он придумал", – заявил Подоляк.

По его словам, речь идет об иске на "астрономическую сумму", уточняя при этом, что в случае выиграша в суде Юлия Мендель перечислит выигранные средства в детский дом.

"Это будет идеальная практика. Несколько раз их накажешь на нормальные суммы, и все: история завершилась. Не надо уголовных дел, не надо административных протоколов, стандартная американо-европейская практика: иск и до свидания", – добавил Подоляк.

Politeka сообщала, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель высказалась о "фейкоделах" после слухов о ее беременности. Чиновница разметила видеообращение к украинцам на своей странице в Instagram.

"Каждый Фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкоделов года. Читайте, думайте и помните: Вы - то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и главное - уважайте себя", - довольно сердито заявила Юлия Мендель.

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