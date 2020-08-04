Известный украинский журналист Юрий Бутусов раскритиковал пресс-секретаршу президента Юлию Мендель за ее заявление о ситуации на Донбассе

Как передает Poiteka, свое мнение по этому поводу Бутусов высказал на странице в соцсети.

Так, журналист напомнил слова пресс-секретарши Зеленского Юлии Мендель о том, что "армия показала себя мудрой", потому что не реагирует на провокации боевиков.

"За эту неделю украинская армия показала себя мудрой. Если с той стороны провоцируют на конфликт - а значит, и срыв шаткого рижима прекращения огня, а с этого не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру", - заявила Мендель.

Эти слова Мендель, по мнению Бутусова, свидетельствуют о том, что в команде президента "вообще не понимают суть того, что происходит".

"Прогрессирующее слабоумие власти выглядит именно так. Представитель верховного главнокомандующего во время войны хвалит армию за то, что она не отвечает на вооруженные провокации оккупантов на территории Украины! Что же это за борьба за мир - ценой отсутствия реакции на нарушение наших границ и наших законов?" - возмутился Бутусов.

По его словам, у Зеленского сами же и распространяют "настроение поражения".

"Самая яркая демонстрация, что офис президента вообще не понимает суть того, что происходит, и сами распространяют настроения поражения. А потом после таких капитуляционных заявлений эти же люди еще смеют лицемерно вздыхать, что мало кто хочет идти служить в армию", - добавил журналист.

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