Известный украинский блогер Александр Карпюк (Serg Marco) раскритиковал пресс-cекретаршу президента Юлию Мендель из-за ее заявления о перемирии на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение блогера в соцсети.

Так, Карпюк решил напомнить Юлии Мендель, что провокация - это действие, после которого определяется позиция бойца, который реагирует на провокацию, после чего позиция/боец обстреливается уже прицельно.

Об этом блогер написал в ответ на цитату Мендель о том, что "если с той стороны провоцируют на конфликт, а с этого не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру".

"Но мы же голубки, не отвечаем", - иронизировал блогер.

Он также призвал пресс-секретаршу Зеленского не трогать армию и вспомнить, что она женщина и журналистка.

"И с поддержкой обратиться к журналистке, которую избили и пытались изнасиловать в поезде недавно. Поблагодарить ее за мудрость, что сама в ответ не сопротивлялась, проявляя мудрость и преданность миру. А потом поест го*на. А что такое? Значит с армией так можно, с Мендель - нет?"- добавил Карпюк.

Напомним, также журналист Юрий Бутусов раскритиковал Мендель из-за заявления о Донбассе: "еще смеют лицемерно вздыхать, что...".