На потрапляння в полон 8 військових президент відреагував на 4-й день

Президент України Володимир Зеленський терміново відреагував на вибухи в Бейруті, тоді як на українські трагедії реакція глави держави була не такою оперативною Як передає Politeka , про це написав на своїй сторінці в соцмережі блогер Mason Lemberg.

"На потрапляння в полон 8 військових відреагував на 4-й день, на збиття українського Боїнга в Ірані відреагував на 2-й день, на повені на Закарпатті і Прикарпатті відреагував на 3-й день, на зраду військового в сірій зоні відреагував на 3-й день після прокляття батька і послав гонців з відосіком", - написав блогер. Крім того, він наголосив, що на корупцію в оточенні і хабарництво Зеленський взагалі не реагує.

"Не реагує на смерті десятків військових, в тому числі вбивства вищого командування, не реагує й на тисячі загиблих у війні з Росією, на їхні сім'ї, на їхні інтереси, дозволяє тваринам танцювати на їхніх кістках, називаючи захисників України фашистами, каратєлями... А от вибух в Бейруті... То терміново треба відреагувати", - написав блогер. Слід зазначити, що реакція на вибухи в Бейруті з'явилась на офіційному Telegram-каналі Зеленського вчора ввечері. "Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.

Також Politeka писала, що вибух у Бейруті знищив цілий район, тисячі постраждалих: всі деталі і фото пекельної НП.

Раніше Politeka повідомляла, що в порту Бейрута вибухнув корабель з піротехнікою.